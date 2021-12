Jovem de 19 anos é preso por porte de arma e tráfico de drogas na zona Norte de Teresina

Um jovem de 19 anos, conhecido como “Vitinho”, foi preso na tarde desta quinta-feira (09), pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. O mesmo já tinha sido apreendido quando era menor de idade e havia fugido do Centro Educacional Masculino (CEM), em abril deste ano.

Vitinho, de 19 anos, foi preso nesta quarta. (Foto: Divulgação/Whatsapp)

De acordo com Hilton Barbosa, agente da Polícia Civil, Vitinho residia no bairro Mafrense, zona Norte da capital. "Nós recebemos a informação de que ele se encontrava na sua residência, portando arma de fogo e vendendo drogas. Hoje nossas equipes da força tarefa fizeram uma campana e prendemos ele”, explica.

Agente da Polícia Civil Hilton Barbosa (Foto: Divulgação/Whatsapp)

O jovem foi detido com uma arma de fogo calibre 38 e drogas. O agente da Polícia Civil lembra ainda que Vitinho já tinha um mandado em aberto e, por ser maior de idade, foi autuado na Central de Flagrantes.

O jovem foi detido portando uma arma de fogo calibre 38. (Foto: Divulgação/Whatsapp)

Ainda segundo Hilton Barbosa, a determinação do Secretário de segurança do Estado é tirar esses indivíduos que estão amedrontando a população e colocá-los no sistema penitenciário.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Chico FilhoAdriana Magalhães