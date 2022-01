Jovem de 17 anos morre após sofrer mal súbito durante corrida no Parentão, em Teresina

Um adolescente de apenas 17 anos morreu após sofrer mal súbito enquanto realizava um treino no Complexo Esportivo Parentão, bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina. O incidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (10).



O jovem, identificado apenas como João, era atleta da categoria Sub 17 do Flamengo e teria sofrido um ataque cardíaco. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local para socorrer a vítima e ficou por quase duas horas realizando manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas sem sucesso.

