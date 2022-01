Jovem de 16 anos é morto a tiros dentro de residência no Santa Fé

Um jovem de 16 anos, identificado preliminarmente como Matheus, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (10), durante tiroteio que ocorreu na Vila Bom Jardim, localizada no bairro Santa Fé, zona Sul de Teresina.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Segundo a Companhia Independente de Policiamento do Promorar (CIPM), populares acionaram a polícia após ouvirem disparos de arma de fogo na região. “Fomos até o local com duas viaturas para ver a real situação. Quando chegamos, nos deparamos com o corpo já caído ao solo dentro de uma residência”, explica o capitão Edenilson ao O Dia.



Capitão Edenilson (Foto: Jailson Soares/ODIA)

De acordo com o delegado Divanilson Sena, tudo indica que o jovem tenha sido executado. Foram cerca de 15 projéteis de munições encontradas no local. “A dinâmica do crime trata-se de uma execução, mas ainda não podemos confirmar. Outras informações estão sendo levantadas pela equipe de perícia, ainda não sabemos se ele tinha passagem pela polícia", afirma.



Delegado Divanilson Sena (Foto: Jailson Soares/ODIA)



Além disso, a dona da residência onde Matheus estava explicou à polícia que o rapaz prestava alguns serviços na casa, mas que desconhece se ele tinha algum envolvimento com a criminalidade.



O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que esteve presente no local do crime para colher mais dados.

