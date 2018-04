Jovem colide com caminhão e tem cabeça esmagada por outro veículo

Um jovem, identificado apenas como João Victor, de 17 anos, teve a cabeça esmagada ao colidir com uma caminhonete e cair da motocicleta que estava pilotando. O grave acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (19), na Avenida principal do bairro Dirceu Arcoverde, zona sudeste de Teresina.



Local onde aconteceu o acidente, Av. Principal do Dirceu. Foto: Maria Clara Estrêla/ODIA

Segundo relatos de testemunhas, o homem estava tentando ultrapassar os carros. Ao chegar próximo a parada de ônibus teve que desviar de um ônibus, porém a manobra o fez perder o controle da motocicleta, que resultou em uma colisão na traseira de um caminhão que estava para na pista ao lado.

“Ele acabou caindo no chão. O veículo que vinha atrás não conseguiu desviar e o atropelou, passando por cima da cabeça, que ficou totalmente esmagada”, conta a vendedora Andressa Alves que presenciou o acidente.

O Instituto de Medicina Legal e a perícia criminal estiveram no local. Por conta do acidente o trânsito ficou congestionado e a pista foi parcialmente interditada, porém, a via já está totalmente liberada.

Geici Mello com informações de Maria Clara Estrêla (do local)