Jornalistas de O DIA recebem Prêmio Mérito Jornalístico na Câmara

Dois jornalistas do Sistema O DIA de Comunicação foram agraciados, na noite de ontem (27), com o Prêmio Mérito Jornalístico, concedido pela Câmara Municipal de Teresina.



João Magalhães, editor de Política do jornal O DIA, e o fotógrafo Jailson Soares receberam a deferência por proposituras apresentadas pelos vereadores Joaquim do Arroz e Samuel Silveira, respectivamente.

"Estou muito honrado em receber esta homenagem, pois é um reconhecimento ao nosso trabalho. Faço cobertura fotográfica na Câmara Municipal desde 2009, e essa cobertura foi intensificada há cerca de cinco anos, quando passei a acompanhar praticamente todas as sessões, além das reuniões nas comissões e os bastidores da Casa. Esse contato diário faz com que tenhamos uma relação mais próxima com alguns parlamentares, sem interferir, claro, no nosso objetivo maior, que é ajudar a população a fiscalizar a atividade dos vereadores", afirma Jailson Soares.

O repórter fotográfico Jailson Soares foi homenageado pelo vereador Samuel Silveira

Para João Magalhães, a premiação demonstra o reconhecimento do Poder Legislativo ao papel social dos jornalistas. "Nós, da imprensa, somos os olhos da comunidade sobre o trabalho dos políticos. E esse prêmio mostra que os vereadores respeitam e reconhecem nossa missão de informar a sociedade sobre tudo o que ocorre no parlamento e nos demais espaços de poder, sobretudo naqueles onde há pessoas eleitas para representar os interesses do povo", pondera Magalhães.

O editor de Política, João Magalhães, foi homenageado pelo vereador Joaquim do Arroz





Luiz Carlos OliveiraCicero Portela