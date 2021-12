Jornalista Paes Landim morre após parada cardíaca em Teresina

O jornalista José de Freitas Aparecido, mais conhecido como Paes Landim, 39 anos, faleceu nesta quarta-feira (22), em Teresina, vítima de uma parada cardíaca. O profissional que integrava a assessoria de comunicação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Piauí (FETAG-PI) apresentou sintomas cardíacos, chegou a ser socorrido na Unidade de Pronto Atendimento do Satélite, mas não resistiu a perda súbita da função cardíaca.

A deputada estadual Elisângela Moura divulgou nota de pesar e classificou Paes Landim como um profissional apaixonado pela comunicação. “Paes era um grande amigo de todos, um jornalista querido, grande pai de Clarisse, um apaixonado pelo audiovisual e pelo rádio, nos deixará muitas saudades”, disse a parlamentar.

Foto: Reprodução / Instagram

Paes Landim era natural da cidade de Nossa Senhora dos Remédios, no Norte do Piauí. No município, a informação do falecimento do conterrâneo causou comoção. “Gente, nossa cidade foi surpreendida nessa manhã com a triste notícia do falecimento precoce de mais um filho, um amigo e jornalista Paes Landim”, escreveu um morador nas redes sociais.

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Piauí, a deputada Elisângela Moura voltou a lamentar a morte do jornalista e confirmou que está sendo providenciado o velório e o sepultamento, que ocorrerão em Nossa Senhora dos Remédios.

