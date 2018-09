Jorge Batista Filho é homenageado em aniversário de 119 anos do TCE-PI

Em sessão solene de comemoração aos 119 anos de existência, na manhã da última segunda-feira (27), o Tribunal de Contas do Piauí homenageou 14 personalidades de diversas áreas de atividade, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à causa do controle externo da Administração Pública. Entre os homenageados como o Colar do Mérito, o empresário Jorge Batista Filho, que foi lembrado também pela preocupação do grupo empresarial com boas práticas sociais, ambientais e econômicas em todos os seguimentos do grupo.

Em seu discurso, o presidente do TCE-PI, conselheiro Olavo Rebelo, ressaltou a contribuição dos homenageados para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Ele enfatizou que a concessão do Colar do Mérito é uma forma de destacar a passagem do aniversário da Corte de Contas e também de reconhecer a contribuição de pessoas e entidades à causa do controle externo da Administração pública. “A hora é de festejar e de agradecer às pessoas que, de alguma forma, contribuem para que consigamos cumprir a missão de fiscalizar e fazer o controle da gestão pública, e que, portanto, representam muito para o Tribunal, o Piauí e o Brasil”, observou.

Jorge Batista Filho, representa o grupo empresarial Jorge Batista, fundado, em 1951, na cidade de Floriano, e, atualmente, constituído por mais de 20 empresas. Com 67 anos de existência e atuação em diversos seguimentos da economia, é considerado um dos mais importantes grupos empresariais do Nordeste e um dos maiores contribuintes de ICMS nos Estados onde atua. O grupo econômico destaca-se, ainda, por contribuir para o desenvolvimento social com a geração de mais de seis mil empregos diretos no Piauí e demais Estado da Federação onde exerce suas atividades comerciais.

Da redação