Joaquim Nelson tem biografia publicada em livro

Conhecido em Teresina por emprestar seu nome a uma das mais importantes avenidas da região do Grande Dirceu, Joaquim Nelson de Carvalho tem biografia publicada pelo jornalista e escritor Paulo Chaves.



O trabalho é resultado do apoio cultural do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac-IFPD e de recursos do Governo Federal disponibilizados pela Secretaria Estadual de Cultura, Lei Aldir Blanc – Prêmio Maria da Inglaterra.

“Eu sempre mantive uma grande curiosidade pela vida do Joaquim Nelson. Esse trabalho foi feito com muita profundidade. A expectativa é que as pessoas comecem a se interessar mais pela nossa história. Joaquim Nelson foi um empreendedor e visionário, que teve uma grande de olhar sobre as manifestações cultuais. Ele deixa um grande legado e deve ser conhecido não só pelos teresinenses, mas pelo Piauí”, comenta o autor.



A obra contou com a colaboração da única filha viva de Joaquim Nelson, Lídia Carvalho Nogueira. “A biografia do meu pai é um sonho realizado. Ele deixa para Teresina o exemplo de uma caminhada de lutas, em meio das muitas adversidades enfrentadas na época. Sua história mostra que não se deve recuar diante de dificuldades e que é possível vencer honesta e bravamente, assim como ele fez ao longo da sua vida”, ressalta Lídia Nogueira.

História

Joaquim Nelson de Carvalho foi industrial e empresário, tendo explorado comercialmente a fabricação de gelo a partir da década de 1920 até por volta de 1980. Através da Usina Atlas, que também beneficiou arroz e fabricou embalagens de papel.

De infância pobre, nascido no município de Piripiri, Joaquim ficou órfão de pai aos seis anos de idade, deixando sua cidade natal para trás e indo para Parnaíba. Joaquim também residiu em União e em seguida na capital, Teresina.

Lançamento

O livro biográfico de Joaquim Nelson de Carvalho será lançado em coquetel e sessão de autógrafos na próxima quarta-feira, 07, às 19h30, no Iate Clube de Teresina.

