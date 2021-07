Jeová Alencar deve ser candidato à deputado estadual em 2022

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Jeová Alencar (MDB), declarou que é possível que seu nome esteja na disputa por uma das 29 vagas da Assembleia Legislativa do Piauí. Segundo o parlamentar, ele tem sido lembrado por colegas de partido quando o assunto é o pleito do próximo ano.



“Acredito que o MDB e os demais partidos buscam nomes fortes para compor o seu time para a eleição vindoura, fico feliz quando meu nome é lembrado pelos amigos ou pela imprensa. Sou um soldado do MDB, caso venha a ser candidato, será um grande prazer e orgulho ajudar o nosso partido”, comentou.

Foto: Divulgação

O vereador foi o mais votado nas eleições municipais e comanda pela segunda vez a Câmara de Teresina. Jeová Alencar deixou o PSDB e se filiou ao MDB em março do ano passado, depois de ter travado uma discussão com o ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. O motivo foi a reeleição do vereador como presidente da Câmara Municipal da Capital na ausência do prefeito.

Nas eleições de 2022, Jeová Alencar terá ao seu lado o atual presidente da Assembleia Legislativa, seu aliado e correligionário, o deputado Themistócles Filho, além do prefeito da capital, Drº Pessoa, que também é da mesma sigla. O que reforça a tese de que o vereador não deixar o MDB para se filiar a outro partido.

