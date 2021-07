Jeová Alencar anuncia concurso público para a Câmara de Teresina

O vereador Jeová Alencar (MDB), presidente da Câmara Municipal de Teresina (CMT), anunciou novo concurso público para 2022, cujo total de vagas deve ser anunciado ainda em setembro deste ano. O parlamentar também comunicou a criação do Programa de Pagamento Incentivado (PPI), nesta quarta-feira (14).

“Tivemos aprovado o nosso PPI, que é um Programa de Pagamento Incentivado, onde as pessoas que têm débito e estão negativadas junto à Prefeitura de Teresina, podem procurar a PMT e parcelar suas contas sem juros e sem multa. Também já temos o orçamento garantido, para o concurso, agora vamos montar uma comissão para fazer o levantamento das necessidades da Casa e, até setembro já podemos dizer quantas vagas e quais poderemos ofertar”, afirmou o presidente.

O presidente fez um balanço das atividades da Casa Legislativa nesse primeiro semestre de 2021 e falou sobre a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2022 para a Prefeitura. Somente neste primeiro semestre, 162 projetos foram apresentados no plenário, sendo 145 de autoria dos vereadores e 17 por parte da Prefeitura Municipal de Teresina. Destes, 69 foram aprovados, sendo 54 dos vereadores e 14 da Prefeitura.





Hoje, a CMT aprovou a LDO com previsão orçamentária de R$ 3,8 bilhões para o próximo ano. “Temos previsão de quase 4 bilhões bem distribuídos para aquilo que há necessidade, mas caso uma secretária ou outra exija maior recurso é só fazer a suplementação”, disse o vereador.

A CMT realizou nesse semestre 29 sessões ordinárias, duas solenes e 11 audiências públicas. “Fazemos um balanço positivo, apesar de que o mundo passa hoje pela pior pandemia da história, as dificuldades são grandes, as pessoas passando por grandes problemas, mas a CMT é a ressonância da voz do povo e aqui se tem trabalhado muito, tanto que temos aí a CPI do Transporte Público em curso, entramos em recesso hoje, mas apenas para as sessões ordinárias, os trabalhos internos da casa continuam, inclusive, os da CPI, que é independente”, comentou.

Atualmente a Câmara Municipal de Teresina conta com sistema que permite o funcionamento dos trabalhos de forma híbrida, ou seja, presencial e remotamente com transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube. “Após o recesso, a partir do dia 4 de agosto iremos funcionar duas vezes por semana presencialmente, esperamos que possamos voltar ao normal o mais rápido possível”, finalizou.

