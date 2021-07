Isa Luz, de Teresina, vira as três cadeiras no The Voice Kids

A teresinense Isa Luz, 13 anos, virou as três cadeiras do programa The Voice Kids, exibido na tarde deste domingo (20), na Tv Globo. A adolescente encantou os jurados ao cantar o clássico Tiro ao Álvoro, de Adoniran Barbosa, e ao final teve o direito de escolher com qual técnico iria prosseguir no reality. Isa ficou com Carlinhos Brown.

Isa chamou atenção do júri devido o tom grave com que interpretou a canção. Carlinho Brown apontou a diferença entre a voz de Isa Luz quando ela canta e apenas fala. Já Michel Teló destacou a qualidade da voz da piauiense, apesar da pouca idade.

Isa Luz explicou aos técnicos que começou a cantar desde os 3 anos de idade, em Teresina, sua cidade natal. A partir daí passou a se apresentar em corais da igreja, casamentos e festas. Descreveu que a música está presente no seu dia a dia e é sua grande paixão.

A adolescente explicou que mora em Teresina com a mãe, o padrasto e três irmão. Na capital do Piauí, seu local preferido é o Complexo Turístico da Ponte Estaiada.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!