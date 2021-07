IPTU: Prefeitura aumenta descontos para imóveis não residenciais e site fica fora do ar

Quem acessou a página do IPTU na Prefeitura de Teresina para gerar a segunda via do boleto do imposto não conseguiu emitir a guia de pagamento. Isto, porque o site está passando por uma atualização enquanto a Gerência do IPTU da Capital refaz os cálculos considerando o aumento do desconto concedido pela Prefeitura em decreto publicado nesta semana.



De acordo com o gerente de IPTU da PMT, Jerônimo Permínio, o desconto concedido aos imóveis não residenciais no pagamento do imposto subiu de 7% para 12%. “Estão sendo feitos os ajustes no cálculo, por isso o sistema não funciona. Mas a previsão é de que amanhã já seja resolvido. É que o decreto é do último dia 04, a Prefeitura decidiu de última hora aumentar o desconto”, explicou.

É importante lembrar que o decreto municipal de 21.082 de 04 de junho de 2021 concede esse desconto de 12% no IPTU parta imóveis não residenciais somente no pagamento da cota única, que deve ser feito até o dia 31 de julho. Para os demais imóveis, o desconto segue sendo de 7% sobre o valor integral do imposto.



Usuários reclamam da falta de informações

A reportagem do Portalodia.com recebeu reclamações de usuários que tentaram acessar o site do IPTU para gerar suas guias de pagamento, mas não conseguiram. Eles relatam que encontraram instabilidades no site mesmo antes do sistema ter sido temporariamente suspenso para o novo cálculo do imposto.

Foi o que aconteceu com a contribuinte Graça Batista. Ela usou as redes sociais para relatar o problema. “É só comigo que o portal da Secretaria Municipal de Finanças não funciona? Hoje de novo passei o dia tentando. Quando deixei lá o dia todo ‘rodando’, agora à noite vi que apareceu minha de IPTU. Cliquei em emitir, lógico. Resposta: não é possível acessar esse site. Poxa! Eu quero pagar! Não acredito que eu tenha que ir na secretaria pagar algo”, disse.

Outro que também reclamou foi o contribuinte Emerson Araújo. Ele diz que tenta desde o dia 31 de maio gerar o boleto de pagamento do IPTU e sempre dá erro. “Coloco a inscrição do imóvel e dá erro. A gente tenta falar com a Prefeitura nas redes sociais e não consegue ter nenhum retorno. Porque não dá pra ter certeza se vai realmente chegar o boleto em casa. Ano passado, aqui não chegou e eu paguei pela internet”, explicou.

A Gerência de IPTU informou que de fato houve uma instabilidade no site na semana passada, mas que o problema já havia sido solucionado quando a Prefeitura decidiu aumentar o desconto e o sistema precisou ser temporariamente fechado para que fosse feito novamente o cálculo do imposto. Quanto à emissão dos carnês para envio aos contribuintes, isso deve começar a ser feito já amanhã, quando o site deve ser novamente liberado.

