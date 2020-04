A suspensão do prazo para o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2020, está causando dúvida na população. No dia 25, o prefeito Firmino Filho (PSDB) anunciou que a data seria reajustada, e assim foi feito, a nova data de vencimento é dia 29 de maio. Porém, os boletos que chegaram a casa dos contribuintes estão com vencimento para 31 de março.

O secretário municipal de Finanças, Francisco Canindé, explica o novo prazo também é válido para a Taxa de Coleta do Lixo e Cosip 2020. E que o contribuinte pode pagar os carnês assim que possível, mesmo com a data retroativa.



IPTU 2020 pode ser pago até 29 de maio, mesmo com boleto retroativo. Arquivo O Dia



" O boleto que o contribuinte recebeu, mesmo contendo a data de vencimento para o dia 31 de Março,[está valendo]. A rede bancária já foi autorizada para receber o pagamento com este boleto e não cobrar juros e multas. Além disso, manter o desconto da cota única do IPTU", afirma Francisco Canindé.

Caso o contribuinte não tenha recebido o boleto ou tenha perdido, pode entrar no link iptu.teresina.pi.gov.br e emitir uma segunda via.

"Pedimos ainda que os contribuintes que possam neste momento estar fazendo os pagamentos, que os façam. Esses recursos são de suma importância para ações de combate a pandemia. Aqueles que não podem a gente entende e solicita que assim que puder façam o pagamento", finaliza.

Sandy Swamy