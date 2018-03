Inthegra: Strans coloca mais 11 ônibus para circular no Corredor Sul

Diante dos problemas de demora na espera e insuficiência na quantidade de veículos circulando no sistema de integração, a Strans (Superintendência de Trânsito de Teresina) disponibilizou mais 11 ônibus para rodar pelo Corredor Sul. São mais sete carros nas linhas alimentadoras – que levam dos bairros aos terminais – e mais quatro carros nas linhas troncais – que vão dos terminais para o Centro.



A decisão veio após uma série de reclamações de passageiros, que chegaram a esperar até duas horas nas paradas dos bairros para conseguir embarcar em um ônibus e seguir para os terminais. E nestes locais, a demora também persistiu: com o contingente de vários bairros da zona Sul se dirigindo para o mesmo ponto de ônibus, os veículos ficaram superlotados e a espera pela integração levava até uma hora. Passageiros reclamaram, inclusive que não estavam conseguindo integrar porque o tempo de validade da passagem única acabava expirando.



Foto: Moura Alves/ODIA



Durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (20), fiscais e técnicos da Strans fizeram um mutirão de visitas aos terminais de integração para detectar mais de perto as deficiências que o sistema ainda apresenta. Uma delas diz respeito ao atraso na saída dos ônibus dos terminais dos bairros.

“No caso do residencial Mário Covas, por exemplo, a população reclamou que os ônibus das 5h40min e das 6h não saíram no horário e isso cria uma cadeia de atrasos, porque eles demoram a chegar nos terminais de integração e isso gera uma aglomeração maior de passageiros na espera. Logo, é normal que tenhamos ônibus lotados nesses casos. Esse é um dos pontos que estamos analisando: o cumprimento do horário de início das viagens pelas linhas”, ressalta Francisco Nogueira, diretor de Transporte de Público da Strans.

Acessibilidade

Um dia após a Strans anunciar que fará vistorias diariamente para avaliar a situação dos elevadores para cadeirantes nos ônibus que circulam em Teresina, um veículo da linha 401 – Universidade, apresentou problemas no equipamento. Cobrador e motorista precisaram subir a cadeira de rodas de uma passageira com as mãos para poder dar continuidade à viagem após o elevador travar a meio caminho da subida.

O motorista precisou subir no equipamento e fazer peso com o próprio corpo para que ele destravasse, se recolhesse e a porta pudesse ser fechada. Com o imprevisto, a viagem da linha atrasou cerca de 10 minutos na entrada da Ponte JK e os passageiros de que o veículo seguiria para a garagem após o encerramento daquela viagem.

Maria Clara Estrêla