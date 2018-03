Inthegra: Setut e Strans detectam que quantidade de ônibus é insuficiente

O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut) fez uma avaliação dos primeiros dias de integração contínua na zona Sul e no terminal do Itararé na zona Sudeste de Teresina. As principais falhas encontradas foram com relação ao tempo de viagem previsto pela Strans e ao tempo de passagem do usuário na catraca.

Quanto ao tempo de viagem, segundo a assessora técnica do Setut, Myriam Aguiar, somente um levantamento mais apurado poderá determinar o real motivo desta demora. “Pode ser desde a quantidade de veículos, talvez insuficiente, ou a questão de semáforo, estrutura das vias, entre outros. Será necessário readequar”, afirma.



Foto: Moura Alves/ODIA

O segundo ponto identificado pelo Setut, referente ao tempo de passagem do usuário na catraca, também foi comentado pela assessora técnica. “Nós estamos atentos para não deixar de dar soluções urgentes para falhas que estão sendo identificadas e que estão ao nosso alcance, cobrando do agente público soluções que são de responsabilidade”, disse Myriam.

Para ela, será necessário um tempo de adaptação, pois a mudança no sistema de transporte foi muito radical. “A nossa expectativa é de que amanhã aconteça melhor do que hoje e assim por diante. As empresas devem corrigir suas falhas”, pontua Myriam Aguiar.

O gerente de fiscalização da Strans, Pedro Moura, afirma que a quantidade de ônibus interterminais não está sendo suficiente para atender a demanda de passageiros. “Vamos avaliar isso e tentar aumentar a quantidade de veículos, já que os demais ônibus que trafegam pela Avenida Juarez Távora não passam pelo terminal”, acrescenta.

Três ônibus interligam os terminais do Parque Piauí e Bela Vista, tendo como linha a Avenida Juarez Távora e outro pela Avenida Principal do Promorar.

Nayara FelizardoIsabela Lopes