Inthegra inicia funcionamento neste sábado (17) na zona Sul de Teresina

O novo sistema de transporte público de Teresina, o Inthegra, começa a funcionar hoje (17) na zona Sul, com os terminais do Bela Vista e Parque Piauí, além do Terminal Itararé, na zona Sudeste. Os passageiros devem ficar atentos às principais mudanças de rota, estações, terminais, símbolos dos letreiros e sobre como fazer a integração.



O corredor exclusivo para ônibus Sul I (Bela Vista) é composto pelas avenidas Barão de Gurgueia e Henry Wall de Carvalho, e conta com um total de 12 estações de embarque e desembarque. Já o Corredor Sul II (Parque Piauí) é composto pelas avenidas Miguel Rosa e Professor Wall Ferraz, e conta com 21 estações para embarque e desembarque de passageiros.

Como integrar

Uma das principais dúvidas dos usuários é como relação à possibilidade de integrar e pagar apenas uma passagem. Para isso ser possível, é necessário utilizar uma das três modalidades de cartões eletrônicos (Mais Fácil Transporte, Estudantil ou Expresso). O cartão deverá ser apresentado ao passar pela catraca e é a única forma de usar o benefício.

Segundo Denilson Guerra, gerente de Planejamento da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans), é possível fazer até três integrações no sentido que está se deslocando. Ele ressalta que os cartões Estudantil e Expresso podem ser recarregados em pontos espalhados pela cidade, este último pode ser adquirido também nos terminais, com utilização máxima de até oito passes ao dia.

Identificação

Outra dúvida é sobre as linhas de ônibus, que agora estarão dividas entre Alimentadoras (A), Troncais (T) e Interterminais (I). Enquanto a primeira levará os passageiros dos bairros ao terminal, a segunda levará os usuários do terminal ao Centro, onde lá ele seguirá para seu destino ou embarcará em outro veículo. Já a terceira linha irá ligar os terminais de integração da região. As linhas troncais passarão pelos corredores exclusivos nas avenidas Barão de Gurgueia, Miguel Rosa e Maranhão.

É importante ainda que os usuários fiquem atentos aos símbolos dos letreiros dos ônibus, vez que os nomes das linhas também passarão por mudanças. A letra inicial irá identificar o tipo de linha, enquanto o número seguinte identificará o terminal em que ela circula e os dois últimos números identificam a linha.

Terminais

Além das letras e números, as cores também serão muito importantes para os usuários se orientarem nesse novo sistema de integração. A cor verde irá identificar os terminais da Zona Norte, que também receberão uma identificação com número: o Terminal da Rui Barbosa será o terminal número 1 e do Buenos Aires será o número 2. Os terminais da Zona Leste serão identificados pela cor vermelha - o Terminal do Zoobotânico será o de número 3 e do Terminal Santa Lia será o de número 4.

Os terminais da Zona Sudeste são identificados com a cor azul - o Terminal Livramento é o de número 5 e o Itararé é o de número 6. Para finalizar os terminais da Zona Sul serão identificados pela cor amarela - o Terminal do Bela Vista é o terminal de número 7 e o do Parque Piauí é o de número 8.

Semáforos

Para a garantir a travessia segura para os usuários dos transportes públicos, foram implantados ao longo do Corredor Sul os semáforos para pedestres com botoeiras. Os semáforos foram instalados próximo às estações para passageiros. Somente no Corredor Sul são 16 semáforos de pedestres com botoeiras, garantindo trânsito seguro para todos, inclusive, para os pedestres com deficiência visual, já que esses equipamentos possuem sonorizadores.

Novos ônibus

A frota dos veículos que irão circular pelos corredores exclusivos foi renovada e é composta por ônibus adaptados e com ar condicionado. Cerca de 40 ônibus deverão fazer o percurso dos terminais do Bela Vista e do Parque Piauí, na zona Sul, e do Itararé, zona Sudeste, até o Centro, a partir da próxima segunda-feira (19). A fiscalização do trânsito no Corredor Sul será intensificada através de agentes da Strans e câmeras eletrônicas.





