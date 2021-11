Interdição da rotatória da Ladeira do Uruguai tem início nesta terça (23)

A interdição da rotatória da Ladeira do Uruguai, no entroncamento da BR-343 com BR 226 e avenidas Zequinha Freire e João XXIII, terá início nesta terça-feira (23) para o tráfego de veículos. A mudança ocorre devido ao início das obras de rebaixamento da BR 343.

A Polícia Rodoviária Federal havia anunciado na semana passada que a interdição deveria começar nessa segunda-feira (20), porém, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) comunicou o adiamento para esta terça.

Foto: Divulgação / Denit

Com a intervenção nas vias, uma série de mudanças afetarão os motoristas que buscaram acesso da BR 226 para avenida Zequinha Freira, bem como aqueles que farão o contrário. As alterações também ocorrem para quem busca acesso à BR 226 pela BR 343 e para quem queira sair da João XXIII para a Zequinha Freire.

Os veículos que vierem pela BR-226 precisarão acessar a BR-343 no sentido Altos, fazer o próximo retorno próximo à entrada da Usina Santana, e só então acessar a avenida Zequinha Freire.

Os motoristas que vierem pela avenida Zequinha Freire precisarão adentrar na BR-343 no sentido Teresina, fazer o próximo retorno localizado em frente às locadoras de veículos, e depois acessar a BR-226, sentido zona Sudeste.

