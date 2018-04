Insegurança e mato incomodam moradores no bairro Monte Castelo

Mosquitos, lixo e mato. Moradores do bairro Monte Castelo, na zona Sul de Teresina, reclamam da falta de segurança e do capim crescendo na calçada da Rua Antônio Cavour de Miranda. O mecânico Manoel Messias de Araújo trabalha há sete meses ao lado do matagal e diz que a Prefeitura raramente faz a limpeza do lugar. “Na verdade, aí é sujo direto, já tinha capim seco. O mato cresceu depois que começou a chover”, revela.

A paisagem bem cuidada do morro pertencente à TV Assembleia contrasta com o lixo no esgoto, coberto for folhagem e capim, que crescem desordenadamente do outro lado da rua. “Aqui dá inseto demais, até rato tem”, comenta Messias. O motorista Antônio de Sousa diz sempre passar pela região. “Continua do mesmo jeito. Com a chuva, o mato toma de conta da calçada, que não existe”, conta.

Mas não é só o mato que incomoda a população. A falta de segurança também preocupa. “Carro de polícia é difícil passar. Assim que eu cheguei, assaltaram uma moça bem na porta, dois numa moto. O pessoal que mora no conjunto em frente, sempre faz compra naquele mercado, próximo do hospital, mas nenhum vem com bolsa, nem nada, porque assaltam. À noite, aqui não passa um ser vivente. É muito deserto”, denuncia Manoel.



Com as chuvas, a vegetação do terreno está crescendo de forma desordenada (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Esclarecimentos A Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sul (SDU-Sul) explica que o órgão é responsável pela limpeza de vias públicas, como esgoto e trechos das calçadas. Caso o terreno seja privado, ica sob a responsabilidade do proprietário limpar o local. Já a SDU-Sul pode identificar e notificar o proprietário para tomar as devidas providências. Se ele não seguir a notificação, será multado. O órgão informou ainda que repassou a demanda do Monte Castelo para a equipe de fiscalização, que deve se dirigir até o local para verificar a situação.

Já o major Adão Soares da Silva, do 1º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, declara que a região do Monte Castelo é relativamente tranquila e não há notificação de assaltos no local. “Essas informações não aparecem no nosso sistema. Nós temos diariamente, no nosso batalhão, seis ou oito viaturas e motos no ponto, coordenadas por um oficial de acordo com a demanda solicitada. Fazemos a ronda diária pelo bairro. Nós orientamos, se houver algum tipo de crime, seja qual for a especificação, entrar em contato com o COPOM, ligar para o 190”, informa o major.

Valéria Noronha - Jornal O Dia