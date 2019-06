Inscrições para seletivo da Prefeitura de Teresina, iniciam hoje

Está aberta as inscrições para a seleção de 204 vagas temporárias de nível superior para o cargo de professor substituto da educação básica nos anos finais do ensino fundamental 6º ao 9º ano, o seletivo é organizado pela Prefeitura Municipal de Teresina, através da Secretaria Municipal de Educação- SEMEC.

As disciplinas que serão ofertadas são licenciatura em Português (55 vagas), Matemática (45), Artes (09), Ciências (24), Educação Física (6), Teologia (10), Geografia (13), História (26) e Língua Inglesa (4). Sendo que os dois primeiros cargos com carga horária de 30h semanais recebem o salário de R$ 2.836,87, e as demais, com 20h semanais o salário é de R$ 1.891,13.



Foto: Reprodução

O seletivo terá validade de 01 ano, contado da data da homologação do Resultado Final, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez a critério da Administração Pública. O Processo Seletivo Simplificado será constituído de Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, conforme item 9 deste Edital.

As inscrições do concurso vai até o dia 21 de junho de 2019, através do site http://nucepe.uespi.br/sel_semec2019.php . Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa, no valor de R$ 50,00 e efetuar o pagamento até o de 24 de junho.

O exame do concurso da Semec de Teresina terá duração máxima de três horas e será aplicado no dia 7 de julho de 2019, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.





NUCEPESandy Swamy