Inscrição para processo seletivo da FMS sofre alteração

O edital do processo seletivo da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina para contratação temporária de profissionais que atuarão no enfrentamento à COVID-19 sofreu alteração nessa segunda-feira (27). Ao todo, serão contratadas 569 pessoas nos níveis médio e superior para trabalhar nos hospitais de campanha da prefeitura.

As inscrições deveriam acontecer através do envio de currículos e ficha de inscrição para e-mail. Com a retificação, passam a ser no endereço eletrônico http://seletivo.fms.pmt.pi.gov.br/ . Os candidatos têm das 8h desta terça-feira até às 23h59min da quarta-feira, 29 de abril de 2020 para confirmar a inscrição.

Foto: Divulgação / FMS

Segundo Manoel Moura, presidente da FMS, a alteração torna o processo mais ágil. Como os profissionais selecionados irão atuar no combate a pandemia, ele lembra que essas pessoas não podem estar dentro do grupo de risco da doença. O presidente explica como ocorre o processo seletivo.

“O processo será realizado em etapa única de análise curricular classificatória mediante avaliação objetiva com base na experiência profissional e títulos na área”, disse. O processo terá valida de 6 meses podendo ser prorrogado por igual período.

As vagas

Serão 45 vagas para médico com experiência em UTI, 80 para médico plantonista, sete vagas para infectologista, sete para pneumologista, sete para cardiologista, sete para nefrologista, 10 para enfermeiro diarista, 65 para enfermeiro plantonista, cinco para farmacêutico, cinco vagas para psicólogo diarista, 40 para fisioterapeuta plantonista, cinco para assistente social diarista, quatro para nutricionista diarista, 250 vagas para técnico de enfermagem, 12 para técnico de radiologia, 10 para técnico em patologia clínica e 10 vagas para auxiliar administrativo.

Otávio Neto