Inscrições para processo seletivo da FMS são prorrogadas

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) prorrogou, por dez horas, as inscrições pela internet para o Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2020, que visa a contratação temporária de profissionais para a linha de frente do enfrentamento à COVID-19. São 593 vagas, nos níveis médio e superior, para atuação nos novos hospitais de campanha que serão abertos em breve. A retificação do Edital foi publicada hoje (29) e a inscrição, que foi prorrogada devido uma instabilidade no site por causa da grande demanda, pode ser feita por meio do endereço eletrônico http://seletivo.fms.pmt.pi.gov.br/.

As inscrições, que começaram às 8h do dia 28 de abril seguem até as 10 horas do dia 30 de abril de 2020. “Foram feitas umas algumas alterações no texto do Edital, mas sem interferência no andamento do processo seletivo”, afirma o presidente da FMS, Manoel Moura.

Os candidatos selecionados atuarão nas Unidades Hospitalares da FMS que atuam no combate a ação da COVID-19, em regime de plantão ou diarista, de acordo com a necessidade da administração pública. “Por isso, o candidato não deve fazer parte do grupo de pessoas consideradas vulneráveis para a doença, conforme especificado no edital”, frisa o presidente.

O processo está sendo realizado em etapa única de análise curricular classificatória mediante avaliação objetiva, com base na experiência profissional e títulos na área. A avaliação está sendo feita por comissão formada por representantes da Diretoria de Recursos Humanos e Diretoria de Assistência Especializada da FMS. Ele terá validade de 6 meses, prorrogável por até igual período, a contar da homologação do resultado.

O edital visa atender à necessidade de interesse público e tem por base a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e a Lei Municipal nº 5.499, de 9 de março de 2020, além do decreto lei nº 19.537, de 20 de março de 2020 e demais disposições legais, por se tratar de assistência a situações de calamidade pública e a emergências em saúde pública.

Da redação