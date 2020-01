Inscrições para o concurso da Prefeitura de Timon encerram domingo

O Concurso Público da Prefeitura de Timon – SEMED/2019 para os cargos de Professor da Educação Básica Classe Inicial – Ensino Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e Professor da Educação Básica Classe Inicial – Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Estrangeira: Inglês e Educação Física. Encerram as inscrições neste domingo, 5.

A prova será realizada Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (NUCEPE) da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), onde serão ofertadas 70 (setenta) vagas para os cargos de Professor da Educação Básica Classe Inicial e 98 (noventa e oito) vagas para o cargo de Professor da Educação Básica Classe Inicial.

Para realizar as inscrições basta acessar o site até as 23h59 do dia 5 de janeiro e seguir os seguintes procedimentos:

a) Efetuar o Cadastro, preencher o Requerimento de Inscrição e enviá-lo via Internet;

b) Fazer, OBRIGATORIAMENTE, o upload de fotografia individual, colorida, recente, tamanho 3×4, respeitando o formato e tamanho estabelecidos na página de inscrição. Não será aceita fotografia de candidato de perfil, sorrindo, usando boné, chapéu, óculos escuros, ou quaisquer outros adereços, ou com fisionomia alterada e que dificulte a sua identificação;

c) Imprimir o Boleto Bancário referente à Taxa de Inscrição (R$ 120,00 reais) e efetuar sua quitação, até o dia 7 de janeiro.

O concurso será dividido em duas etapas. A 1ª Etapa será a realização da Prova Escrita Objetiva no dia 19 de janeiro. A prova será aplicada na cidade de Timon/MA, no horário de 8h30 às 12h30 (horário do Maranhão). A 2ª Etapa corresponde à Prova de Títulos, onde o participante deve enviar online os títulos entre os dias 3 e 7 de fevereiro.

Para o esclarecimento de mais dúvidas consulte o edital.

Sandy Swamy