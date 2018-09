Inscrições para II Festival de Violão acontecem até dia 15 de setembro

Teresina receberá a segunda edição do Festival de Violão, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 deste mês, no Palácio da Música. Os interessados em participar devem fazer sua inscrição até o dia 15 de setembro.

Para participar do concurso, os candidatos deverão enviar até este domingo (09) , um link do site Youtube com uma gravação de vídeo de no mínimo 10 minutos, contendo uma única peça ou mais de uma obra, de livre escolha do candidato, e ainda fotocópia da carteira de identidade e a ficha de inscrição “C” devidamente preenchida, para o endereço eletrônico [email protected]

Já os interessados em participar somente das masterclass do II Festival de Violão, é preciso preencher ficha de inscrição disponível no edital e encaminhar para o e-mail [email protected] A ficha de inscrição tem que estar devidamente preenchida e assinada, além de fotocópia da carteira de identidade ou do registro de nascimento anexadas ao e-mail e breve currículo.

A abertura do Festival de Violão será realizada dia 28 de setembro do Theatro 4 de Setembro com um concerto da Orquestra de Violões de Teresina e logo depois um concerto de Yamandu Costa e Orquestra Sinfônica de Teresina, com a participação de Rogério Caetano. Nos dias 29 e 30, o evento retorna ao Palácio da Música com masterclass, recitais e apresentações da semifinal e final do Concurso de Violão.



Foto: Divulgação

Com novidades, o festival traz nesta edição convidados de diferentes regiões brasileiras e o primeiro Concurso de Violão, aberto para violonistas de qualquer idade. O concurso será realizado dentro do festival, onde 10 selecionados irão se apresentar para o público e para a banca julgadora. Os três primeiros colocados recebem premiação no valor de R$ 2.000,00, R$ 1.500,00 e R$ 1.000,00, respectivamente. O primeiro colocado também participará da terceira edição do festival como convidado.

Nesta edição, nomes como Yamandu Costa, do Rio Grande do Sul e Duo Siqueira Lima – Cecília Siqueira, do Uruguai estão entre os convidados, juntamente com Fernando Lima, de Minas Gerais, Cristiano Braga, de Minas Gerais, Ulisses Rocha, do Rio de Janeiro, Rogério Caetano, de Goiânia, Nonato Luiz, do Ceará, Edson Figueiredo, do Paraná, Fabrício Gallegos Rojas, da Bolívia, OVT – Orquestra de Violões de Teresina, Josué Costa e Wellington Torres, de Teresina.

Quaisquer informações ou dúvidas a respeito do festival poderão ser tiradas pelo telefone (86) 3215-7848.

