Insalubridade: Vigilância Sanitária interdita bar próximo à Ufpi

A Gerência de Vigilância Sanitária, da Fundação Municipal de Saúde, interditou na manhã desta sexta-feira (13) um bar, que também funciona como mercearia, próximo à Universidade Federal do Piauí, zona Leste de Teresina. Durante a fiscalização foram apreendidos 95 litros de refrigerantes vencidos, nove litros de suco vencidos, 1,3 kg de queijo sem inspeção.



“Foram encontradas fezes de gato, banheiro sujo, piso encardido, buracos na parede, no teto, produtos impróprios para o consumo, além de grande quantidade de refrigerantes vencidos. O local foi autuado e interditado para que realize melhorias. A Vigilância Sanitária alerta a população que antes de consumir qualquer produto olhe a validade e nunca esquecer que bebidas possuem sim data de validade”, informa Jeanine Seba, gerente de Vigilância Sanitária.





A coordenação do órgão pede ainda que as pessoas que tiverem informações sobre a falta de estrutura e más condições de funcionamento e limpeza de quaisquer estabelecimentos comerciais, que procurem denunciar para que haja fiscalização mais efetiva. Somente no mês em março, foram recebidas 24 denúncias.

O horário de funcionamento da Vigilância Sanitária é de 7h às 18h, de segunda a sexta-feira, em plantões noturnos e nos fins de semana. Para fazer denúncia sobre irregularidades, é possível entrar em contato com a GEVISA, ligando para os telefones 3215-9102 ou 3215-9115, de segunda a sexta das 7h30 às 17h30.

