INPE emite aviso de atenção para ocorrência de tempestade em THE

Final de semana de atenção redobrada ao clima (Foto: Arquivo ODIA)



O teresinense deve ficar atento ao clima ao sair de casa neste sábado (2). Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE), há risco moderado de ocorrência de fenômeno adverso dentro das próximas 72 horas. O aviso, emitido pelo instituto, é de atenção para as possíveis mudanças climáticas.

Dentro da área demarcada no mapa, que compreende ainda partes dos estados do Maranhão, Tocantins e Pará, ocorrerão pancadas de chuva durante este sábado, que virá acompanhada de raios e localmente poderá gerar acumulados expressivos ou vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade.

A previsão do tempo para este sábado é de 32ºC (máxima) e 23ºC (mínima), com probabilidade de chuva em 87%. Já para o domingo (3), a previsão é de 34ºC (máxima) e 23ºC (mínima), com 90% de probabilidade de chuva.





Ananda Oliveira