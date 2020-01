Inmet renova alerta amarelo de chuvas intensas para Piauí

O Instituto Nacional de Meteorologia (Immet) renovou alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para Teresina e outros 223 municípios do Piauí. O aviso foi emitido às 10h desta quinta-feira (23) e permanece em vigor até às 10h desta sexta-feira (24).



Foto: Reprodução Inmet.

Segundo o alerta, deve chover entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros. Conforme informações do alerta, pode ocorrer corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Os ventos intensos podem chegar de 40 a 60 quilômetros por hora.

Alerta amarelo. Foto: Inmet

A recomendação do Inmet, em caso de rajadas de ventos, é de que os moradores dos municipios devem evitar se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descaradas elétricas. Os veículos não devem ser estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. A população deve evitar também o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de problemas, o órgão orienta também que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, através do 199, e com o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia com informações do Inmet