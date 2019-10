Infraero inicia recuperação da pista do Aeroporto de Teresina

A Infraeroiniciou nesta segunda-feira (14), das 09h às 15h, a recuperação da pista de pousos e decolagens do Aeroporto Senador Petrônio Portella em Teresina. A melhoria inclui pavimentos necessários à continuidade dos níveis de segurança operacional do local. Uma nova obra será realizada até o dia 25 de outubro.

Ao todo, o valor das melhorias está orçado em aproximadamente R$ 597 mil. O aeroporto informou que os voos que estavam programados para ocorrer no intervalo de execução dos serviços foram previamente remanejados e, que os passageiros, não tiveram prejuízos.

Passageiros aguardam voos. Foto: Arquivo O Dia.

Caso exista dúvida por parte do viajante, a Infraero recomenda o contato com as próprias empresas aéreas.

Sobre a pista

A pista de pousos e decolagens do Aeroporto de Teresina conta com 2.200 metros de comprimento por 45 metros de largura. Os trabalhos de recuperação do pavimento serão realizados numa área de 500 metros de extensão por 35 metros de largura. Além da pista, serão restaurados os pavimentos das taxiways A e B (vias de manobra de aeronave).

Sobre o aeroporto

O Aeroporto de Teresina tem capacidade para receber 3,5 milhões de passageiros por ano e registra média diária de 3,2 mil viajantes. Atualmente, são 90 operações regulares semanais de três companhias aéreas - Azul, Gol, Latam. As rotas interligam Teresina a diversos destinos brasileiros, como São Luís (MA), Fortaleza (CE), Guarulhos e Campinas (SP), Brasília (DF), Recife (PE), além das conexões.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia