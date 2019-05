Indicações dos hospitais regionais ficam a cargo de Wellington Dias

O governador Wellington Dias (PT) chamou para si a responsabilidade de indicar os diretores dos hospitais regionais no interior do estado. A informação foi confirmada pelo secretário estadual de Governo, Osmar Júnior, que avalia que, apesar de desagradar alguns aliados, a decisão vai refletir em uma melhor qualidade da prestação de serviços na área da saúde.

“O governador chamou para si a responsabilidade plena sobre a condução do sistema de saúde. Portanto, diretores de hospitais- são 34 - serão escolhidos dentro de um critério técnico e sob a responsabilidade total do governador Wellington Dias”, garantiu Osmar Júnior.

As discussões a respeito da nomeação de cargos no interior do estado geraram uma série de debates e trocas de farpa entre os membros da base aliada nos últimos dias. Alguns parlamentares questionaram os critérios adotados pelo governo. Para Osmar Júnior, a situação deve ser encarada com naturalidade, uma vez que os partidos que compõe a base podem se encaixar facilmente nos critérios estabelecidos pelo governador.

“A questão é simples de entender. Os partidos que compõem a base têm nos seus quadros pessoas que tem as diferentes especialidades, na educação, saúde, agricultura, e eles indicam nomes. Esses nomes são avaliados no critério técnico, se aprovados, são nomeados pelo governador”, explicou.

Ainda de acordo com o secretário de Governo, a montagem da equipe já está adiantada na maior parte dos municípios do interior do estado. “Já concluímos a montagem da equipe em mais de 130 municípios, dos 224 do Piauí, tudo na maior tranquilidade”, informou Osmar.

Natanael Souza