Incêndio se alastra em direção a condomínio e assusta moradores na zona Leste de Teresina

Por volta das 9h da manhã desta segunda-feira (30), moradores de um condomínio na Zona Leste, próximo ao Terminal de ônibus do bairro Santa Lia, se assustaram ao perceberam um incêndio no terreno baldio próximo ao local. Os próprio moradores tentam, usando baldes de água, conter o fogo que se alastrou rapidamente pela vegetação seca.

De acordo com Sandy Silva, moradora do local, todo ano alguém ateia fogo no terreno, e sempre na época do B-R-O-Bró. “Todo ano alguém tem costume de atear fogo nesse terreno. Não sabemos se é o proprietário ou algum morador. Já tem uns dias que eles vem ateando fogo próximo ao prédio, mas hoje o fogo está mais próximo ao muro do condomínio”, conta a testemunha.







A moradora afirma que as pessoas estão com dificuldade para respirar e que faíscas e fumaça estão adentrando no apartamentos, mesmo de janelas fechadas. “Aqui tem criança pequena, idosos e todo mundo está com dificuldade de respirar, pois até dentro dos apartamentos está insuportável ficar"



Sandy informa ainda que já entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com a Defesa Civil, porém não houve retorno por parte dos órgãos. “Até o momento ninguém apareceu”, pontua Sandy.







O PortalODia entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e eles afirmaram que uma equipe já se deslocou até o local para realização dos procedimentos devidos.

