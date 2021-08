Incêndio em matagal na Zona Leste de Teresina causa aflição nos moradores

Na tarde deste sábado (28), o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar um incêndio que ocorria em um matagal no Loteamento Orgmar Monteiro, localizado no bairro Planalto Uruguai, Zona Leste de Teresina. As chamas avançaram rapidamente em direção às casas e os moradores tiveram que sair de suas residências.

(Foto: Arquivo O DIA)

De acordo com testemunhas, o incêndio teria sido provocado por pessoas que estariam queimando lixo no local. Uma espessa nuvem de fumaça tomou conta da região e apavorou os moradores.



Segundo o Tenente Duarte, do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e a equipe ficará no local até que a área seja totalmente resfriada e não apresente risco às pessoas.



