Incêndio destrói quiosque em frente ao Shopping Riverside

Um incêndio na tarde desta terça-feira (01) destruiu completamente um quiosque que fica em frente ao Shopping Riverside, na Avenida Raul Lopes, zona Leste de Teresina. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu combater as chamas por volta das 13h.



As possíveis causas do incêndio não foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo informações do comandante da operação, tenente Carlos Nascimento, o fogo teria começado na vegetação se alastrou para o quiosque que fica próximo as margens do Rio Poti. Ainda segundo ele, ninguém ficou ferido.





Motorista que passava pelo local registrou as chamas.

O proprietário do quiosque, Claudinei Lima, chegou poucos minutos depois do começo das chamas e relatou que aguardava um parecer da prefeitura para reativar o empreendimento. Ele informou ainda, que no local havia eletrodomésticos e que todos os objetos foram destruídos.

O local passará por perícia que vai identificar se o incêndio foi criminoso.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia