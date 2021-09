Incêndio destrói quarto em residência no bairro Gurupi, em Teresina

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste domingo (19) para controlar um incêndio que destruiu completamente o quarto de uma residência no bairro Gurupi, zona Sudeste de Teresina. A ocorrência aconteceu por volta das 9h e as chamas teriam começado após um curto circuito.



Fotos: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O tenente David Freitas, do Corpo de Bombeiros, conta que o incêndio atingiu o quarto da casa, possivelmente após curto circuito em uma tomada que ficava ao lado da cama, incendiando o móvel e se alastrando por todo o cômodo. O fogo consumiu inclusive um ar-condicionado, televisão, móveis, documentos e outros itens.

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, populares ajudaram a controlar as chamas. “O fogo destruiu só o quarto, graças a ação dos vizinhos, que interviram e conseguiram diminuir as chamas até a nossa chegada, que conseguimos conter o incêndio”, disse o tenente.

No momento do incêndio duas mulheres estavam dentro do imóvel. Elas estavam em outro cômodo quando observaram a fumaça saindo do cômodo, que entraram em contato com o Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, ninguém teve ferimentos.

Apesar da suspeita de curto circuito, o tenente Freitas destaca que somente a perícia pode determinar a real causa do incêndio.

