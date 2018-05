Incêndio de grandes proporções atinge Rio Poty Hotel em Teresina

Atualizada às 16h42

Outra mulher presa no terceiro andar foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. A vítima está ferida e precisou ser retirada do hotel em uma prancha de resgate. Um dos bombeiros subiu até o quarto onde a mulher estava e demorou cerca de 10 minutos para preparar o resgate. Um homem que estava com a vítima auxiliou os bombeiros e os dois foram trazidos ao solo pela plataforma. Ao todo, seis pessoas foram resgatadas.





Segundo o coronel Drummond, subcomandante do Corpo de Bombeiros, um novo trabalho de contenção das chamas está sendo feito no último andar do hotel. "Após conseguirmos conter o fogo vamos fazer uma avaliação da estrutura do hotel, porque no momento estamos impossibilitados de fazer isso por causa do problema da visibilidade ocasionado pela fumaça", destaca. Até o momento, não há confirmação sobre o que teria provocado o incêndio. Mais de 30 bombeiros estão envolvidos na operação de resgate e combate ao fogo no Blue Tree Towers Rio Poty Hotel, no bairro Ilhotas.



Cerca de cinco ambulâncias estão no local dando apoio e resgatando os feridos. Segundo informações obtidas pelo O DIA, apenas uma pessoa se feriu.



Atualizada às 16h18



A escada magirus do Corpo de Bombeiros, utilizada no combate ao fogo e no resgate de pessoas, foi remontada na frente do prédio para tentar resgatar pessoas que estão no terceiro andar. Várias pessoas ainda estão presas no hotel e esperam ser resgatadas pelos bombeiros.





Duas pessoas que utilizaram cordas feitas por lençóis para chegar nos andares inferiores ainda estão presas no terceiro andar. Informações preliminares dão conta de que seriam um homem e uma mulher.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ainda não está controlado. Por ser em uma estrutura fechada, ainda há muito calor.

A Águas de Teresina e o Exército Brasileiro enviaram caminhões pipa para ajudar no combate ao incêndio. Ao todo, quatro caminhões pipa estão no local. As pessoas resgatadas estão sendo enviadas ao Hospital de Urgências de Teresina.





Atualizada às 16h10

Três pessoas já foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros no Blue Tree Towers Rio Poty Hotel. A equipe precisou desmontar o equipamento para remontar em uma rua perpendicular e resgatar dois homens que estavam presos no último andar. Outras pessoas continuam presas no hotel esperando o resgate.

Um homem está no terceiro e teria avisado para o Corpo de Bombeiros que uma pessoa está ferida e sangrando. Um lençol manchado de sangue está pendurado na sacada do prédio.

Uma mulher grávida foi resgatada em estado de choque. Até o momento não há confirmação sobre o número de feridos.

Atualizada às 15h47

Todas as unidades do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o Blue Tree Towers Rio Poty Hotel para tentar apagar o fogo e resgatar pessoas que estão presas nos andares que estão em chamas.

Segundo informações apuradas pelo O Dia, dois homens estão no lado esquerdo do último andar do prédio esperando ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros. O último andar é o mais atingido pelas chamas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros tentou resgatar os dois homens usando uma escada magirus.





Uma mulher chegou a utilizar uma corda feita por lençóis para descer de um dos andares superiores até o terceiro piso. Ela também está aguardando ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

Um homem identificado como Glaydson Félix estava trabalhando no primeiro andar do prédio quando ouviu barulho das chamas e alertou as pessoas que estavam no hotel. Segundo ele, o fogo teria começado no primeiro andar, em um auditório, e, por conta de um vão, subiu e atingiu o último andar.

De acordo com Glaydson, o Corpo de Bombeiros demorou cerca de 45 minutos para chegar ao local do incêndio.

As ruas no entorno do prédio foram interditadas por equipes da Strans.

Matéria original

Um incêndio de grandes proporções iniciou por volta das 15h desta terça-feira (29), no Blue Tree Towers Rio Poty Hotel, localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, zona Sul de Teresina.





Fotos e vídeos registrados por pessoas que estão no local mostram uma grande quantidade de fumaça e chamas no último andar do prédio. Nas imagens também é possível ver hóspedes na sacada do prédio pedindo ajuda enquanto outras pessoas tentam fugir das chamas amarrando lençóis, formando uma espécie de corda.





Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio, também não há registro de feridos até o momento.

Aguarde mais informações.





Nathalia Amaral e Cícero Portela.