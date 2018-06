Incêndio atinge loja no Centro de Teresina e Bombeiros são acionados

Um incêndio atinge uma loja ao lado da Igreja Universal do Reino de Deus em frente a Praça da Bandeira, no Centro de Teresina. O fogo começou por volta das 10 horas e o Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para tentar conter as chamas. No entanto, cerca de uma hora depois de chegarem ao local, a viatura da Corporação teve que sair para ser reabastecida porque a água disponível para combater as chamas havia acabado.

O fogo, segundo populares, teria começado em uma loja de variedades. Os estabelecimentos atingidos ficam localizados na Rua Rui Barbosa, nos fundos de uma sede da Igreja Universal.

A vendedora Bianca de Lima estava no local e conta que o incêndio se espalhou rapidamente para as lojas vizinhas. “Começou aqui na loja Top 10 e foi se espalhando, o fogo ficou todo aqui dentro da loja, pegou essas três lojas aqui do lado”, relata, acrescentando que o depósito do local foi atingindo pelas chamas.





A empresária Claudia Tenório é proprietária de uma das lojas prejudicadas pelo incêndio. “Quando a gente se deu conta o fogo já havia tomado conta da loja aqui no vizinho. Os bombeiros chegaram logo e conseguiram apagar metade. Conseguimos tirar as coisas, mas vamos ter um prejuízo muito grande porque vamos ter que refazer as instalações”.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal estão no local para controlar a situação. O bombeiro oficial César disse que a equipe está trabalhando no local para minimizar os riscos. “Trouxemos todo o operacional do Corpo de Bombeiros incluindo unidade de resgate e salvamento para debelar o fogo e com isso evitar risco à população. O fogo passou para o teto e teve um dano nas vigas de madeira, o que compromete a estrutura. Estamos fazendo o rescaldo para que o fogo não se propague, somente os peritos podem repassar o que aconteceu. Não teve nenhuma vitima, só houve danos materiais”.

Até o momento não há registro de feridos. Três lojas foram consumidas pelas chamas e tiveram prejuízos com mercadorias. Os demais estabelecimentos da região foram fechados em estado de alerta. Há risco de desabamento nos locais atingindo pelo fogo.

Maria Clara Estrêla e Yuri Ribeiro com informações de Lívio Galeno e Geici Mello