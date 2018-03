Incêndio atinge depósito de fábrica na zona Leste de Teresina

Um incêndio criminoso no bairro Santa Lia, zona Leste da Capital, destruiu completamente o escritório de uma fábrica de material pré-moldado na manhã desta segunda-feira (26). O fogo se concentrou principalmente a parte administrativa do estabelecimento, tendo transformado em cinzas uma série de documentos da empresa.



De acordo com o Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros, o fogo teria sido provocado por alguém, uma vez que havia sinais de arrombamento na porta de trás do estabelecimento e não havia indícios de curto circuito ou falhas estruturais que pudessem culminar no início do fogo.

“Nós fomos acionados por volta das seis horas pelos funcionários da fábrica, que chegaram e perceberam a as chamas já altas consumindo tudo na parte de trás do estabelecimento. Não tivemos para controlar o fogo, já que ele estava concentrado em uma área específica e todo o resfriamento já foi feito, sem o risco de as chamas voltarem”, explicou o sargento Silva, dos Bombeiros.

O caso será remetido para o Distrito Policial da área, que vai abrir investigação a respeito das causas do incêndio.

Maria Clara Estrêla