Inauguração do prolongamento da Avenida Cajuína é adiada para junho

A Avenida Padre Humber­to Pietrogrande, que ligará a Avenida Cajuína à Ponte An­selmo Dias, na zona Sudeste da Capital, estava prevista para ser inaugurada hoje (30). Contudo, devido aos efeitos causados em diversos setores por conta do protesto dos ca­minhoneiros em todo o País, a Prefeitura de Teresina optou por adiar a solenidade.

Segundo o superintendente de Desenvolvimento Urba­no da zona Sudeste, Evandro Hidd, fazer a inauguração iria requerer auxílio de segurança, transporte e outros serviços que, por conta dos protestos, estão desfalcados, sobretu­do pela falta de combustível. Agora, a inauguração aconte­cerá na próxima quinta-feira (7), às 17h, com apresenta­ções das bandas Rosa Xote e Mara Pavanelly.

“Achamos melhor adiar por conta dessa crise que o Brasil, Piauí e Teresina estão vivendo, porque é um fato que envolve policiamento, atenção de toda a população e, até que tudo se normalize, irá demorar apro­ximadamente uma semana. Como é uma festa para o povo, muitas pessoas não teriam como ir, devido ao transporte público também estar afeta­do”, justifica.

Evandro Hidd enfatiza que a obra está toda concluída e que os últimos ajustes na ilu­minação foram finalizados na segunda e terça-feira. O su­perintendente pontua que o adiamento da data não trará prejuízos à população.



Trabalhadores finalizam serviços para inauguração no próximo dia 7 de junho (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Melhora no trânsito

O prolongamento da Aveni­da Cajuína tem extensão de 1,8 km e ligará as zonas Leste, Su­deste e Sul de Teresina. A obra faz parte do complexo Ansel­mo Dias, que custou em torno de R$ 75 milhões, tanto para construção da Ponte quanto para o prolongamento da Ave­nida Cajuína. Os recursos são provenientes do PAC (Progra­ma de Aceleração do Cresci­mento), com contrapartida da Prefeitura de Teresina.

“Vai desafogar muito o trân­sito, principalmente na zona Sudeste, e essa é a única ave­nida da cidade que ligará três zonas e esse é um grande mar­co para a mobilidade urbana, ainda mais para a região do grande Dirceu”, afirma Evan­dro Hidd.

O superintendente da SDU/Sudeste destaca ainda que o tempo de viagem dos motoris­tas será reduzido significativa­mente. Antes, o condutor que saia do Dirceu (zona Sudes­te) em direção aos shoppings (zona Leste), precisava ir pela Avenida dos Expedicionários. Agora, a Avenida Padre Hum­berto encurtará esse percurso.

Em sua estrutura, o prolon­gamento da Avenida Cajuína terá quase dois quilômetros de extensão e duas pistas de rolamento de 11 metros cada, além de canteiro cen­tral e ciclovia do lado direito e calçadão com 6 metros de largura. A via passará sob o viaduto ferroviário, que fica paralelo à Avenida dos Ipês, e se ligará até a Ponte Ansel­mo Dias - que liga as avenidas José Francisco de Almeida neto (zona Sudeste) e Gil Martins (zona Sul).

Isabela Lopes - Jornal O Dia