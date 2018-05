Foram sepultados nesta sexta-feira (04) oito corpos de indigentes que estavam na geladeira do Instituto de Medicina Legal (IML) de Teresina há mais de um ano. Segundo o diretor do IML, André Biondi, o último sepultamento de indigentes havia sido feito há pelo menos dois anos.

A ação realizada pelo IML em parceira com o Ministério Público Estadual, SEMCASPI e SDU’s da capital, tem como objetivo melhorar e desafogar as geladeiras do instituto que estão superlotadas. De acordo com André Biondi, há pelo menos mais 30 cadáveres à espera de sepultamento no IML.

IML faz sepultamento de oito corpos engavetados há mais de um ano. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



“Pela nossa estimativa, nós tínhamos quase 40 cadáveres. Com esse sepultamento de hoje, ainda temos em torno de 30 esperando para saírem das geladeiras”, diz o diretor. Os cadáveres sepultados nessa sexta-feira estavam no IML há mais de um ano e ocupavam uma das geladeiras do instituto.

“Nós precisávamos de uma organização, porque o cadáver ia chegando e sendo colocado em qualquer gaveta. Todos esses que foram enterrados estão lá há mais de um ano, então fomos fazendo um registro por localização e fizemos o enterro desses que estavam há mais tempo”, afirma o diretor do IML.

Apesar dos esforços realizados para diminuir a quantidade de corpos no IML, o diretor afirma que a situação ainda precisa de atenção especial do município. “Nós ficamos muito tempo ser um fluxo regular de sepultamento desses cadáveres, estávamos com um acúmulo de dois anos. Então, enterrando todos esses, nos próximos meses vamos manter esse fluxo contínuo”, destaca André Biondi.

Em nota, o Departamento de Polícia Técnico-Científico informou que um fluxograma para a saída permanente de cadáveres já foi elaborado, o que deve possibilitar a limpeza e manutenção do setor, resultando em um ambiente salubre para funcionários trabalharem e também para a vizinhança do local.

A previsão para a próxima semana é que mais dez corpos de indigentes sejam sepultados.



Nathalia Amaral