Igreja oferta ações sociais a moradores do bairro Vermelha neste sábado

Localizada no bairro Vermelha, zona Sul de Teresina, a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes promove, neste sábado (5), uma ação social e de cidadania oferecendo diversos serviços gratuitos ofertados na praça do bairro para a comunidade durante todo o dia.

A ação mobilizou a comunidade (Foto: Assis Fernandes/ODia)

A ação social acontece como parte das atividades de comemoração do aniversário da fundação da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Além da emissão de documentos, cortes de cabelo, teste rápidos, aferição de pressão, distribuição de plantas e outras atividades, o pároco local, Antônio da Cruz, destaca a receptividade da população ao evento.

“Essa praça sempre foi do povo mas estava um pouco relegada, as pessoas tem medo de sair de casa e de aglomerado por causa da violência. Esse evento mostra que é possível. Todo mundo quer contribuir, basta só tomarmos mais iniciativa. Para mim é muito importante", afirma o padre.

Segundo o padre Antônio da Cruz, população abraçou a iniciativa (Foto: Assis Fernandes/ODia)

Exemplo disso é a dona de casa Gussileide Rodrigues aproveitou a oportunidade para emitir os documentos de identificação do afilhado Matheus, de apenas cinco meses, mas também para utilizar outros serviços, como o odontológico. “É um evento maravilhoso, estou adorando”, pontuou.

Gussileide Rodrigues e o afilhado Matheus, aguardando atendimento para emissão de documentos (Foto: Assis Fernandes/ODia)

Apoiador da ação, o vereador Edilberto Borges, o Dudu (PT), parabenizou a iniciativa, que segundo ele, une espiritualidade e prestação de serviços à comunidade. “Serviços sociais casados com a religiosidade, então a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, com todas as pastorais e todos os serviços dessa paróquia, está de parabéns por promover essa grande ação social”, disse.

O vereador Dudu foi um dos apoiadores da ação, para ele, relevante por unir espiritualidade e prestação de serviço à comunidade (Foto: Assis Fernandes/ODia)

Ao todo, a população do bairro está tendo acesso a mais de 60 serviços, prestado tanto com o apoio de órgãos públicos como de empresas privadas. O taxista Antônio Vieira, sem tempo para tirar a segunda via da sua identidade durante a semana, fez questão de não perder a oportunidade de resolver a pendência e também checar suas taxas de glicemia neste sábado. “Está sendo muito bom para a população, principalmente a mais carente”, frisou.

Breno Cavalcante e Jorge Machado