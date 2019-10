Igreja oferta ações sociais a moradores do bairro Vermelha neste sábado

A Paróquia Nossa Senhora de Lurdes, no bairro Vermelha, na Zona Sul de Teresina, promove neste sábado (05), uma ação social e de cidadania com diversos serviços gratuitos ofertados na praça do bairro para a comunidade. Emissão de 1ª e 2ª via de RG, cortes de cabelo, teste rápidos, aferição de pressão, entre outras atividades, serão realizadas entre 09h e 17h.



Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha. Foto: Arquivo O Dia



Segundo o pároco Antônio da Cruz, a ação social acontece em comemoração aos 60 anos de fundação da Igreja Nossa Senhora de Lurdes.

Antônio da Cruz, relata que a ação religiosa faz alusão ao aniversário de 60 anos da paróquia. Foto: Elias Fontenele



“Estamos fazendo 60 anos de história. Internamente, 20 padres se revezarão para confissão das pessoas, além disso teremos adoração. A cada duas horas iremos rezar o santo terço. Então quem for para lá, será bem acolhido”, ressaltou.

O padre Antônio ressaltou ainda o papel da igreja como instituição social. “Nós somos de carne e osso, somos espirito e vida. Se nós não entramos dentro do social, o que nós estamos fazendo? É importante que a nossa fé se ligue diretamente com a vida”, disse.

O vereador Edilberto Borges – Dudu (PT) faz parte da organização do encontro de casais do evento e falou da importância da história da igreja para a comunidade do bairro Vermelha.

Vereador Edilberto Borges – Dudu (PT) é membro da igreja e um dos organizadores. Foto: Elias Fontenele



“A paróquia da Vermelha é templo que abriga um dos maiores acervos culturais do mundo. Lá nós temos a memória dos mestres Dezinho, Expedito, do Nonato Oliveira. Enfim, além da questão da religiosidade temos a questão cultural. E quando a igreja sai da sua esfera e vai ao encontro da comunidade, ela está dizendo que quer uma igreja ativa para sociedade”, relatou.

Ao todo, mais de 60 serviços deverão ser ofertados a sociedade. O evento conta com apoio de órgãos públicos e privados.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia