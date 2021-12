IFPI oferta 350 vagas para curso presencial de qualificação profissional em Teresina

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) divulgou nesta terça-feira (14) edital com oferta de 350 vagas para o curso presencial de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Microempreendedor Individual (MEI) do Programa Qualifica Mais Progredir, destinado exclusivamente aos beneficiários do Programa Auxílio Brasil.



Segundo o edital, são 300 vagas para o Campus Teresina Central e 50 vagas para o Campus Teresina Dirceu Arcoverde. Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental completo. As inscrições serão realizadas de 3 a 19 de dezembro, através do preenchimento do formulário on-line no site http://fic.ead.ifpi.edu.br , onde deverão ainda ser anexados os documentos listados no edital.

O edital informa ainda que a seleção será por sorteio eletrônico das inscrições, de forma aleatória, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos, realizado no dia 24 de dezembro.

Sobre o Programa Qualifica Mais

O Programa Qualifica Mais é um programa de qualificação profissional voltado para a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho. O programa é um dos caminhos para fortalecer a empregabilidade, a inclusão produtiva e a geração de renda. Importantes áreas temáticas são contempladas, no intuito de oportunizar qualificação laboral gratuita e contribuir para o desenvolvimento da região.

Sobre Qualifica Mais Progredir

O Programa Progredir é uma linha de fomento para oferta de cursos de qualificação profissional de Microempreendedor Individual (MEI), voltado à beneficiários do Programa Auxílio Brasil (Bolsa Família). A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cidadania e busca a inclusão produtiva e a ampliação de renda do público que recebe o auxílio financeiro.

