Idosos são maiores vítimas de acidentes de trânsito fatais ou graves

Idosos sofrem mais acidentes de trânsito graves ou fatais do que adolescentes na capital piauiense, é o que diz o relatório do Projeto Vida no Trânsito. Os dados da pesquisa, correspondente ao segundo trimestre de 2017, mostra que no total 652 acidentes foram com pessoas de entorno de 81 anos. Com adolescente de até de 17 anos, foram registrados 47 acidentes.



Samyra Motta, gerente de educação no trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), alerta que é necessário sensibilidade e paciência no trânsito, principalmente com idosos. “É preciso ser gentil e facilitar a vida dos pedestres sempre possível. Os idosos têm mais dificuldade na mobilidade e deveriam andar acompanhados”, diz.

Foto: Arquivo O DIA

Segundo a gerente de educação as vias que não possuem faixa de pedestre é necessário atenção redobrada. “É só atravessar em linha reta e ter certeza que nenhum veículo se aproxima. As vias com maior fluxo de pedestre que possuem estações do Inthegra foram todas sinalizadas”, afirma.

O superintendente da Strans, Carlos Daniel, informa que se a população sentir necessidade de uma faixa de pedestre pode entrar em contato com a Strans. “É só nos enviar uma foto do local por meio do aplicativo, o Colab. Iremos analisar e se constatada a necessidade faremos a implantação”, finaliza.

Geici Mello com informações da Prefeitura de Teresina