Idosos que vivem em abrigos começam a receber dose de reforço em Teresina

Teresina inicia na próxima segunda-feira (27) a aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 em pessoas de 70 anos e mais. Neste primeiro momento, serão imunizados os idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (abrigos) da capital.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A ação se inicia pela manhã no Abrigo São Lucas, zona Leste da capital, e durante a semana visitará também a Casa Frederico Ozanan, Lar das Flores de Maria, Vila do Ancião, Lar de Santana, Casa São José, Casa de Manain e Nosso Lar. Os idosos serão imunizados com a vacina da Pfizer, conforme orientação do Ministério da Saúde.

A coordenadora da campanha de vacinação contra a covid-19 em Teresina, Emanuelle Dias, informa que os demais idosos da capital também serão contemplados a partir da próxima semana, com estratégias específicas que serão anunciadas em breve pela FMS. “Faremos a vacinação em ordem decrescente de idade, de acordo com a quantidade de doses que forem recebidas do Ministério da Saúde”, conta.

