Todos os usuários de transporte coletivo maiores de 65 anos têm o direito à gratuidade no transporte público ou coletivo, é o que determina o Estatuto do Idoso, uma lei federal que assegura os direitos das pessoas na terceira idade em todo o país. Em Teresina, um dos meios de ter acesso à essa gratuidade é através do passe livre, emitido pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi).



Idosos denunciam atraso de oito meses na emissão de passe livre. (Foto: Arquivo O Dia)



No entanto, a emissão do passe está suspensa desde janeiro deste ano e tem causado transtorno para a população que busca pelo benefício. É o que conta um idoso de 70 anos que deu entrada no agendamento para concessão do passe livre. O usuário, que preferiu não ser identificado, conta que procurou a Semcaspi em 15 de janeiro deste ano, mas até o momento não recebeu o cartão que dá acesso à gratuidade.

“Sempre que eu ligo um funcionário me diz para procurar a secretaria no dia 15 ou 30 do outro mês, e assim já se passaram oito meses. Eu ainda tenho como arcar com os custos da passagem inteira, mas e quem não tem?”, denuncia.

A Semcaspi alega que o atraso na emissão dos passes está relacionado a problemas no processo licitatório. Segundo o órgão, uma empresa venceu o processo de licitação para a confecção do material e até o final deste mês deve retomar a produção dos passes, regularizando a emissão.

Idosos podem ter gratuidade usando documentos pessoais

De acordo com a Semcaspi, os idosos que não conseguirem emitir os cartões continuam tendo direito à gratuidade no transporte coletivo. A legislação brasileira prevê que, para ter acesso gratuito ao transporte urbano, o idoso precisa apenas apresentar qualquer documento pessoal com foto que comprove a idade, como a Carteira de Identidade (RG).

“O que garante a entrada de usuários maiores de 65 anos não é o passe livre e sim a lei federal. O passe livre é apenas para organizar essa atividade”, garantiu o órgão em nota.

Nathalia Amaral