Idosos com 87 anos e mais tomarão dose de reforço a partir de amanhã (01)

A partir de amanhã (01), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) promove a aplicação das doses de reforço da vacina contra a covid em idosos de 87 anos e mais. A vacinação será por meio de drive thru, no Teresina Shopping, que atenderá exclusivamente este público.





(Foto: Reprodução/FMS)

A aplicação da dose de reforço será feita nos dias 01(sexta-feira), 02(sábado) e 03 (domingo) de outubro, das 9h às 16h. Para fins de organização, a vacinação seguirá o esquema adotado nos drives de primeira e segunda dose, que prioriza mulheres pela manhã (9h às 13h) e homens pela tarde (13h às 16h).

A coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid-19, Emanuelle Dias, reforça que no momento só pode tomar a nova dose os idosos que tomaram a segunda dose há no mínimo seis meses, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. “Portanto, devem ir amanhã (01) os idosos de 87 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 30 de março”, informa a coordenadora.

A vacina usada será a do laboratório Pfizer, que poderá ser utilizada em drive thru graças a um esquema montado pela FMS em parceria com o local de vacinação.

