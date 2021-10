Idoso de 75 anos morre após ser atropelado por SW4 no Marquês; motorista fugiu

Francisco das Chagas Batista, de 75 anos, morreu após ser atropelado na noite dessa sexta-feira (23) enquanto atravessava de bicicleta a Avenida Alameida Parnaíba, no bairro Marquês, na Zona Norte de Teresina.



Segundo a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran), o idoso foi atingido por um carro modelo SW4 que passava em alta velocidade na pista. O condutor não prestou socorro.

Foto: Reprodução/Divulgação

“Tem imagens de câmeras de segurança que mostram o idoso sendo colhido por essa SW4. Ele estava de bicicleta no momento do acidente e morreu no local”, relatou o sargento J. Francisco.

A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. Até o fechamento desta matéria, o condutor da SW4 ainda não havia sido localizado.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!