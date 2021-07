Idosa teme incêndio e desabamento de teto em apartamento na Zona Leste de Teresina

Uma idosa identificada como Damiana Maria de Sousa Pereira, de 71 anos, que mora no Condomínio Altos, no bairro Vale do Gavião, na Zona Leste de Teresina, denunciou nesta quinta-feira (08) problemas causados por infiltração na estrutura de seu apartamento. Segundo ela, parte do forro cedeu – e o teto de sua cozinha corre o risco de desabar a qualquer momento. Além disso, a distribuição de energia elétrica está comprometida por causa do acúmulo de água na fiação. O problema já dura mais de dois meses.

“Essa situação está desse jeito há dois meses, que caminho para Caixa e ninguém resolve nada. Eles disseram que viriam na quinta-feira da semana passada, mas até agora nada. Eu preciso de ajudo, pois pago tudo certinho e estou correndo risco de vida. Meu banheiro está ficando alagado do mesmo jeito a minha cozinha. Ontem, a lâmpada explodiu e estou vendo a hora desse apartamento explodir e ninguém vem para resolver o problema”, disse.

Imagens gravadas por uma vizinha no interior do apartamento mostram que há muitos problemas estruturais. No vídeo é possível ver que parte do teto cedeu e que a água escorre pelas paredes. O apartamento da idosa foi financiado há quatro anos através do Programa Minha Casa Minha Vida.

“Eu não devo ninguém. Pago todas as minhas contas em dia e preciso de ajuda. Não tenho condições de viver em um lugar assim”, completa no vídeo.

A idosa não tem telefone celular e morra com a neta no local. A vizinha que gravou o vídeo pediu para não ser identificada. Ela mora na Quadra H – Bloco 09 – apartamento nº 300, Condomínio Altos.





Outro lado

O Portal O Dia.com tentou, mas não conseguiu contato com representantes da Caixa Econômica Federal no Piauí para comentar o caso.

A empresa Águas de Teresina também foi procurada e ficou de analisar a situação para emitir um posicionamento.

A Equatorial Piauí também foi acionada e informou que vai apurar a situação.

O espaço está aberto para os esclarecimentos.





