Idosa denuncia maus tratos e extorsão pela neta à Delegacia do Idoso

Um caso chamou a atenção da polícia durante a operação da Delegacia do Idoso realizada na manhã de hoje (21) em Teresina. Uma senhora de 70 anos, de nome Andrelina Francisca de Sousa, denunciou maus tratos e crime de extorsão por parte da própria neta no bairro Mafrense. O caso foi registrado durante diligência das equipes no bairro e a suposta agressora, de nome Valéria de Sousa Santos, 23 anos, não foi localizada de imediato. “Nós a encontramos a dois quarteirões da casa da vítima, na residência do namorado”, afirma a delegada Daniela Barros.



De acordo com a titular da Delegacia Especializada, a jovem seria usuária de drogas e estaria ameaçando a avó física e verbalmente para conseguir dinheiro para comprar os entorpecentes. O relato da vítima também atesta que a neta fazia compras em comércios do bairro e exigia, mediante ameaças, que a avó quitasse suas dívidas.

A casa onde a idosa foi encontrada tinha condições precárias (Foto: Divulgação /Delegacia do Idoso)



A jovem foi intimada a prestar depoimento na delegacia do idoso à delegada Daniela ressaltou que ela poderá até ser presa caso os maus-tratos continuem.



As diligências foram coordenadas pela delegada Daniela Barros (Foto: Arquivo O Dia)

Outro caso que chamou a atenção da polícia aconteceu no bairro Cabral. Uma senhora de 67 anos, identificada como Maria Lourdes Barbosa Franco, disse que sofria maus tratos por parte do próprio filho, de nome Carlos Magno Barbosa Franco. Presente no local, o homem foi intimado a se apresentar formalmente na Delegacia do Idoso na próxima semana para prestar depoimento, mas já negou todas as acusações aos policiais que estiveram em sua residência.

“A mãe denunciou que ele tem problemas com álcool e sempre que está sob efeito da bebida se dirige a ela com agressividade e palavras de baixo calão. O filho negou tudo, mas nós exigimos que ele converse formalmente para coleta de depoimento e caso haja a persistência dos maus tratos, poderemos entrar com um pedido de medida protetiva”, relatou Daniela.

A ação

A Operação da Delegacia do Idoso encerrou com um total de 15 diligências realizadas nas diversas áreas de Teresina. Dessas 15, três resultaram na intimação de suspeitos de maus tratos às pessoas mais velhas. A informação é da delegada Daniela Barros. “Os intimados são filhos, parentes e pessoas bem próximas das vítimas e que precisam prestar esclarecimentos acerca das denúncias feitas. Houve casos em que a denúncia partiu da própria vítima”, disse.

A delegada avaliou como positiva a operação de hoje e disse que o próximo passo é a realização dos procedimentos internos, para análise de todos os casos registrados e instauração de inquérito nas denúncias em que isso for necessário.

Maria Clara Estrêla