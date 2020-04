Idosa de 92 anos recebe alta hospitalar após se curar da Covid-19 em Teresina

Uma idosa de 92 anos recebeu alta hospitalar do Hospital do Monte Castelo, na Zona Sul de Teresina, após ser curada do novo coronavírus (Covid-19) na tarde da sexta-feira (17). Francisca Rodrigues, que sofre de hipertensão e problemas cardíacos, é a pessoa mais velha a se curar da doença no Piauí.







“Amei muito aqui o hospital. E vou para casa agora morrendo de paixão”, disse.

Dona Francisca foi internada no dia 2 de abril com sintomas gripais grave, tosse e confusão mental. Ela recebeu alta após 15 dias de tratamento e deixou o hospital sob aplausos dos profissionais de saúde.

“A nossa equipe está emocionada com essa história. A paciente é idosa e tem muitas comorbidades, mas graças a Deus evoluiu bem ao tratamento ofertado no Hospital. Parabenizamos aos profissionais envolvidos que deixam as suas casas para salvarem vidas, nesse momento difícil que o mundo enfrenta”, disse a diretora geral do Hospital do Monte Castelo, Fátima Sousa.

Agora, a paciente seguirá em quarentena por pelo menos 14 dias.

Adriana MagalhãesJorge Machado com informações da FMS