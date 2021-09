HUP realiza encontro com transplantados no Dia Mundial de Doação de Órgãos

No último dia 27 de setembro, foi o Dia Mundial de Doação de Órgãos e Tecidos. Com o intuito de sensibilizar sua comunidade hospitalar para a importância da doação de órgãos, o Hospital Unimed Primavera (HUP) promoveu um encontro entre os transplantados e a equipe de transplantes do Hospital. De acordo com a assistente social hospitalar da equipe de transplante renal HUP, Luciany Braga, foi um momento de celebrar a vida.



Foto: Ascom

“Pensamos nesse momento como forma de comemorar a vida dos nossos pacientes e ressaltar a importância de um gesto tão nobre que é a doação de órgãos. Cada vida salva nos enche de esperança de que as pessoas estão compreendendo, cada vez mais, que se declarar doador pode salvar muitas vidas. Precisamos sensibilizar a sociedade e tornar a espera, de quem está aguardando na fila por um órgão, menos dolorosa”, disse Luciany.

O diretor técnico do HUP, médico proctologista Rafael Correia Lima, disse que o hospital tem uma equipe de transplante capacitada para acompanhar todo o processo de doação e acolhimento às famílias. “Temos uma equipe multiprofissional preparada para dar toda a assistência necessária durante o processo de doação de órgãos. Compreendemos que é um momento delicado e que requer toda a nossa atenção”, destacou o diretor.

Para se tornar um doador é preciso que a pessoa comunique a família sobre este desejo, pois a doação só pode ser autorizada pelo familiar de até 2° grau. A recusa dos familiares ainda é a principal causa da falta de doadores. O HUP é referência para o transplante de rim. Seu primeiro transplante aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2019 e até hoje já realizou 13 transplantes de rim.

