Hospital do Dirceu II será parcialmente fechado para reformas

O Hospital do Dirceu II será parcialmente fechado para a realização de reformas e adequação da estrutura física de acordo com as portarias do Ministério da Saúde. As obras estão previstas para começar em março e devem durar oito meses. Com o fechamento, as cerca de seis mil pessoas que são atendidas pelo hospital terão que procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Renascença para casos de urgência e as demais Unidade Básicas de Saúde (UBS) para atendimento ambulatorial.



A decisão foi tomada em votação pelo Conselho Municipal de Saúde na manhã desta quinta (07), após a análise do relatório de planejamento apresentado pela Fundação Municipal de Saúde (FMS). Inicialmente, o órgão propôs que o hospital fosse totalmente fechado para a reforma, mas, após audiências com lideranças comunitárias, foi feito um reestudo para analisar a possibilidade de a parte ambulatorial continuar funcionando mesmo com a obra e não deixar a população totalmente desassistida.

“Foi feita essa readequação no projeto. Com o fechamento total, o prazo de encerramento da reforma seria de seis meses e com o fechamento parcial, fica para oito. Nesse projeto reformulado, deixamos o ambulatório, sala de vacinas e sala de curativos funcionando e a urgência fechada e sendo atendida na UPA do Renascença. Lá, quem precisar de internação, será encaminhado para um dos 10 hospitais da rede municipal. Fizemos um planejamento de forma que a população não sofresse com nenhuma falta de atendimento”, pontuou o presidente da FMS, Charles da Silveira.



Charles da Silveira, presidente da Fundação Municipal de Saúde - Foto: Elias Fontinele/O Dia

O gestor destaca ainda que o Hospital de Dirceu carecia de uma intervenção em sua parte estrutural por ser justamente a construção mais antiga dentre as unidades geridas pelo Município. “Este hospital foi construído há 38 anos, quando as portarias de salas de ambulatório e salas de repouso eram ditadas por outro tipo de modelagem. Hoje ele não atende a nenhuma das exigências do Ministério da Saúde”, disse.

Para o coordenador da Comissão de Projetos e Finanças do Conselho Municipal de Saúde, Valdivino Rodrigues, o fechamento total do Hospital do Dirceu seria a decisão mais acertada. Segundo ele, ficar com uma parte da unidade funcionando enquanto a obra acontece só atrapalhará o andamento da reforma. “A gente sabe que vai ter transtornos, mas para a comunidade seria melhor fechar. A partir do momento que se tem um hospital desse porte e se tira a enfermagem, a cantina e fica só o ambulatório, não tem fundamento. Se for para fechar, que feche total e realize a reforma o mais rápido possível”, criticou Valdivino.



Conselho Municipal de Saúde votou a favor de fechar Hospital do Dirceu parcialmente - Foto: Elias Fontinele/O Dia

O promotor do Ministério Público do Estado do Piauí, Eny Marcos, enfatizou que a maior preocupação do órgão, desde 2014, é com a estrutura danificada que interfere na prestação de serviço do Hospital do Dirceu, sendo esse motivo de recomendações, ações e inspeções.

“Tudo isso desaguou em uma ação civil pública que está tramitando na 1ª Vara da Civil da Fazenda Pública de Teresina. A nossa preocupação, do Ministério Público, é pela melhoria na prestação do serviço. Eu sou contra o fechamento e diminuição de serviço, mas algumas situações devem ser observadas, por isso achei prudente de escutar a engenharia do MP e me manifesto pela execução parcial. Irá demandar um pouco mais de tempo e recurso, mas precisamos levar o lado social, que reclama pela continuidade do serviço”, pontua.



Emy Marcos, representante do Ministério Público que acompanhou a votação - Foto: Elias Fontinele/O Dia

A FMS possui em emendas um valor de R$ 1,5 milhão, mas caso haja necessidade de despesas maiores, serão usados recursos próprios da Fundação Municipal de Saúde para custeá-las. Todos os funcionários do Hospital do Dirceu serão remanejados para as outras unidades de saúde, com o intuito de reforçar o atendimento. Com a conclusão da reforma, eles serão novamente realocados em seus postos de trabalho.

Isabela Lopes e Maria Clara Estrêla